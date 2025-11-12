Full-Stack programski inženir nadomestilo in Greater Boston Area pri Fidelity Investments se giblje od $87.7K na year za L3 do $233K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in Greater Boston Area znaša skupaj $118K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fidelity Investments. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fidelity Investments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)