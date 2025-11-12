Backend programski inženir nadomestilo in Ireland pri Fidelity Investments se giblje od €59.5K na year za L4 do €106K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Ireland znaša skupaj €74.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fidelity Investments. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fidelity Investments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)