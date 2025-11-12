Backend programski inženir nadomestilo in Greater Dublin Area pri Fidelity Investments se giblje od €57.7K na year za L4 do €109K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dublin Area znaša skupaj €74.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fidelity Investments. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fidelity Investments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)