Fidelity Investments
  • Plače
  • Programski inženir

  • Backend programski inženir

  • Greater Dublin Area

Fidelity Investments Backend programski inženir Plače v Greater Dublin Area

Backend programski inženir nadomestilo in Greater Dublin Area pri Fidelity Investments se giblje od €57.7K na year za L4 do €109K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dublin Area znaša skupaj €74.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fidelity Investments. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Začetna stopnja)
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Software Engineer
€57.7K
€52.2K
€0
€5.5K
L5
Senior Software Engineer
€74.6K
€72.3K
€0
€2.3K
L6
Principal Software Engineer
€109K
€91.3K
€2.9K
€14.9K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Fidelity Investments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Fidelity Investments in Greater Dublin Area znaša letno skupno plačilo €115,254. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fidelity Investments za vlogo Backend programski inženir in Greater Dublin Area je €78,779.

