Backend programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Fidelity Investments se giblje od ₹1.52M na year za L4 do ₹4.61M na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹1.98M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fidelity Investments. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fidelity Investments so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)