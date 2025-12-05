Imenik podjetij
Povprečno Vodja produktov skupno nadomestilo in Spain pri Fever se giblje od €45.7K do €65.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fever. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$60.4K - $70.7K
Spain
Običajen razpon
Možen razpon
$52.7K$60.4K$70.7K$75.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Fever in Spain znaša letno skupno plačilo €65,147. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fever za vlogo Vodja produktov in Spain je €45,659.

Drugi viri

