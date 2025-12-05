Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in United States pri Fetch se giblje od $363K do $529K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fetch. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fetch so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.