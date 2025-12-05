Imenik podjetij
Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in United States pri Fetch se giblje od $152K do $213K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fetch. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$164K - $191K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$152K$164K$191K$213K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Fetch so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Fetch in United States znaša letno skupno plačilo $212,764. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fetch za vlogo Kadrovik in United States je $151,974.

Drugi viri

