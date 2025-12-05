Imenik podjetij
Ferns ‘N’ Petals
Ferns ‘N’ Petals Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in India pri Ferns ‘N’ Petals se giblje od ₹3.14M do ₹4.29M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ferns ‘N’ Petals. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$38.6K - $45.9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Ferns ‘N’ Petals?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Ferns ‘N’ Petals in India znaša letno skupno plačilo ₹4,292,835. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ferns ‘N’ Petals za vlogo Programski inženir in India je ₹3,135,636.

