Imenik podjetij
Fedica
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Fedica Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Canada pri Fedica se giblje od CA$82.7K do CA$118K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fedica. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$68.8K - $80.5K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$60K$68.8K$80.5K$85.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Programski inženir prijavs pri Fedica za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Fedica?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Fedica in Canada znaša letno skupno plačilo CA$117,952. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fedica za vlogo Programski inženir in Canada je CA$82,667.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Fedica

Povezana podjetja

  • Roblox
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • SoFi
  • Pinterest
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fedica/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.