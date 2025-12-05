Imenik podjetij
Federal Reserve Bank of Boston
Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in United States pri Federal Reserve Bank of Boston se giblje od $188K do $258K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Federal Reserve Bank of Boston. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$204K - $242K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$188K$204K$242K$258K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Federal Reserve Bank of Boston?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Federal Reserve Bank of Boston in United States znaša letno skupno plačilo $257,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Federal Reserve Bank of Boston za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $188,160.

Drugi viri

