Fazz
Fazz Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in Taiwan pri Fazz se giblje od NT$2.7M do NT$3.84M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fazz. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$100K - $114K
Taiwan
Običajen razpon
Možen razpon
$88.3K$100K$114K$125K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fazz?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Fazz in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$3,842,659. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fazz za vlogo Vodja programskega inženirstva in Taiwan je NT$2,702,887.

Drugi viri

