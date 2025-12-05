Imenik podjetij
Fast Retailing
Fast Retailing Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in China pri Fast Retailing se giblje od CN¥1.15M do CN¥1.57M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fast Retailing. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$175K - $207K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$161K$175K$207K$221K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fast Retailing?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Fast Retailing in China znaša letno skupno plačilo CN¥1,572,693. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fast Retailing za vlogo Vodja programskega inženirstva in China je CN¥1,148,749.

