Fast Retailing
Fast Retailing Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Fast Retailing se giblje od NT$1.09M do NT$1.58M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fast Retailing. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$40.5K - $47K
Taiwan
Običajen razpon
Možen razpon
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fast Retailing?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Fast Retailing znaša letno skupno plačilo NT$1,584,894. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fast Retailing za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je NT$1,092,112.

Drugi viri

