Farmers Business Network
Farmers Business Network Plače

Plače Farmers Business Network se gibljejo od $171,638 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $480,390 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Farmers Business Network. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

$160K

Programski inženir
Median $180K
Podatkovni znanstvenik
$205K
Človeški viri
$176K

Vodja izdelkov
$199K
Vodja programa
$281K
Kadrovik
$172K
Vodja tehniškega programa
$480K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Farmers Business Network so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Farmers Business Network je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $480,390. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Farmers Business Network je $198,739.

