Farfetch Plače

Plače Farfetch se gibljejo od $22,689 skupnega letnega nadomestila za Besedilni pisec na spodnjem koncu do $198,900 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Farfetch. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

$160K

Programski inženir
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Inženir podatkov

Vodja izdelkov
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Podatkovni analitik
Median $37.7K

Trženje
Median $105K
Vodja projekta
Median $39.9K
Vodja programskega inženiringa
Median $69.8K
Poslovni analitik
$111K
Besedilni pisec
$22.7K
Služba za stranke
$75.4K
Vodja podatkovne znanosti
$77.9K
Podatkovni znanstvenik
$199K
Finančni analitik
$54.2K
Človeški viri
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Kadrovik
$85.4K
Arhitekt rešitev
$79.4K
UX raziskovalec
$47.9K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Farfetch so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Farfetch je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $198,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Farfetch je $54,174.

Drugi viri