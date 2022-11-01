Imenik podjetij
Fareportal Plače

Plače Fareportal se gibljejo od $16,925 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $204,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fareportal. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

Programski inženir
Median $16.9K
Vodja izdelkov
Median $150K
Vodja programskega inženiringa
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Fareportal je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $204,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fareportal je $150,000.

Drugi viri