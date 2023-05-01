Imenik podjetij
Faraday Technology Plače

Plače Faraday Technology se gibljejo od $40,935 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $67,810 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Faraday Technology. Zadnja posodobitev: 10/18/2025

Strojni inženir
$61.4K
Vodja projekta
$67.8K
Programski inženir
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Faraday Technology je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $67,810. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Faraday Technology je $61,364.

Drugi viri