Fandom Plače

Plače Fandom se gibljejo od $60,775 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $90,545 za Podatkovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fandom. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $60.8K
Podatkovni analitik
$90.5K
Vodja programskega inženiringa
$89.8K

Zaupanje in varnost
$74.4K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Fandom is Podatkovni analitik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $90,545. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fandom is $82,095.

