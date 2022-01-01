Fanatics Plače

Plače Fanatics se gibljejo od $7,881 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $305,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fanatics. Zadnja posodobitev: 10/18/2025
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.
Pri Fanatics so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
