Fanatics Plače

Plače Fanatics se gibljejo od $7,881 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $305,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fanatics. Zadnja posodobitev: 10/18/2025

Programski inženir
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $210K
Vodja programskega inženiringa
Median $305K

Vodja osebja
Median $65K
Podatkovni znanstvenik
Median $238K
Trženje
Median $120K
Podatkovni analitik
Median $131K
Administrativni asistent
$103K
Poslovni analitik
$7.9K
Vodja podatkovne znanosti
$164K
Človeški viri
$163K
Oblikovalec izdelkov
$151K
Kadrovik
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Vodja tehniškega programa
$238K
UX raziskovalec
$125K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Fanatics so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Fanatics je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $305,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fanatics je $156,975.

