Mediana Programski inženir nadomestila in India pri FalconX znaša skupaj ₹97.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete FalconX. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
FalconX
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹97.6K
Raven
L5
Osnovna plača
₹97.6K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri FalconX?

₹160K

Pogosta vprašanja

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Programski inženir by FalconX in India is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹130,272. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by FalconX vir die Programski inženir rol in India is ₹88,835.

