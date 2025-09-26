Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Poland pri Fairmarkit znaša skupaj PLN 270K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fairmarkit. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Skupaj na leto
PLN 270K
Raven
Senior
Osnovna plača
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Fairmarkit?

PLN 605K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Prispevaj

Pogosta vprašanja

Kõrgeima palgaga Programski inženir ametikoha palgapakett ettevõttes Fairmarkit in Poland on aastase kogutasuga PLN 272,088. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Fairmarkit Programski inženir ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 270,199.

