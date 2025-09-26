Imenik podjetij
FabFitFun
Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri FabFitFun znaša skupaj $117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete FabFitFun. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Mediani paket
company icon
FabFitFun
Software Engineer
West Hollywood, CA
Skupaj na leto
$117K
Raven
Mid Level
Osnovna plača
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri FabFitFun?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri FabFitFun in United States znaša letno skupno plačilo $180,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri FabFitFun za vlogo Programski inženir in United States je $117,000.

Drugi viri