FabFitFun
FabFitFun Plače

Plače FabFitFun se gibljejo od $100,500 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $136,680 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri FabFitFun. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $117K
Podatkovni analitik
$110K
Podatkovni znanstvenik
$137K

Oblikovalec izdelkov
$101K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri FabFitFun je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $136,680. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri FabFitFun je $113,273.

