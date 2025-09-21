Imenik podjetij
F5 Networks
F5 Networks Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri F5 Networks se giblje od $131K na year za Software Engineer 1 do $354K na year za Architect. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $178K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri F5 Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri F5 Networks in United States znaša letno skupno plačilo $354,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri F5 Networks za vlogo Programski inženir in United States je $163,000.

