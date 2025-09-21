Programski inženir nadomestilo in United States pri F5 Networks se giblje od $131K na year za Software Engineer 1 do $354K na year za Architect. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $178K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete F5 Networks. Nazadnje posodobljeno: 9/21/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri F5 Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv