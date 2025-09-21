Imenik podjetij
F5 Networks
F5 Networks Vodja projekta Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete F5 Networks. Nazadnje posodobljeno: 9/21/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$103K - $118K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$89.9K$103K$118K$131K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri F5 Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja projekta at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $130,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Vodja projekta role in United States is $89,910.

Izbrane službe

Drugi viri