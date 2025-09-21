Imenik podjetij
Povprečno Poslovne operacije skupno nadomestilo pri F5 Networks se giblje od $297K do $421K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete F5 Networks. Nazadnje posodobljeno: 9/21/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$337K - $399K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$297K$337K$399K$421K
Običajen razpon
Možen razpon

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri F5 Networks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovne operacije pri F5 Networks znaša letno skupno plačilo $421,475. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri F5 Networks za vlogo Poslovne operacije je $296,865.

