Imenik podjetij
Eyeota
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Eyeota Plače

Plače Eyeota se gibljejo od $84,460 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $100,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Eyeota. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $100K
Podatkovni znanstvenik
$84.5K
Oblikovalec izdelkov
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Eyeota je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $100,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Eyeota je $85,425.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Eyeota

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Uber
  • Coinbase
  • Amazon
  • Stripe
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri