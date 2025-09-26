Imenik podjetij
ExxonMobil
ExxonMobil Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri ExxonMobil se giblje od $101K na year za CL22 do $230K na year za CL27. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $180K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ExxonMobil. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
CL22
(Začetna stopnja)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Kakšne so karierne stopnje pri ExxonMobil?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri ExxonMobil in United States znaša letno skupno plačilo $258,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ExxonMobil za vlogo Programski inženir in United States je $180,000.

Drugi viri