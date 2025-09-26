Programski inženir nadomestilo in United States pri ExxonMobil se giblje od $101K na year za CL22 do $230K na year za CL27. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $180K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ExxonMobil. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Vključeni naziviPredloži nov naziv