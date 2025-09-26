Oblikovalec izdelkov nadomestilo in United States pri ExxonMobil znaša $140K na year za CL22. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $120K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ExxonMobil. Nazadnje posodobljeno: 9/26/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
CL22
$140K
$140K
$0
$0
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***