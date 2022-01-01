Imenik podjetij
ExxonMobil
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

ExxonMobil Plače

Plače ExxonMobil se gibljejo od $1,547 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $290,000 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ExxonMobil. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Strojni inženir
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Programski inženir
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack programski inženir

Raziskovalec

Kemijski inženir
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesni inženir

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Vodja izdelkov
CL24 $126K
CL26 $197K
Vodja projekta
CL23 $118K
CL27 $214K
Vodja tehniškega programa
CL26 $182K
CL28 $290K
Poslovni razvoj
Median $200K
Podatkovni znanstvenik
Median $35.8K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $108K
Trženje
Median $237K
Strojni inženir
Median $140K
Oblikovalec izdelkov
Median $120K
Gradbeništvo inženir
Median $231K
Računovodja
$17.6K
Biomedicinski inženir
$136K
Poslovne operacije
$114K
Vodja poslovnih operacij
$139K
Poslovni analitik
$1.5K
Inženir krmiljenja
$171K
Podatkovni analitik
$26K
Elektroinženir
$164K
Finančni analitik
$18.4K
Geološki inženir
$169K
Človeški viri
$3.5K
Svetovalni upravni strokovnjak
$38.8K
Trženjske operacije
$149K
Vodja programa
$181K
Prodaja
$93.5K
Analitik kibernetske varnosti
$115K
Arhitekt rešitev
$43.1K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ExxonMobil je Vodja tehniškega programa at the CL28 level z letnim skupnim plačilom $290,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ExxonMobil je $134,342.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ExxonMobil

Povezana podjetja

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri