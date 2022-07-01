Imenik podjetij
Extole
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Extole Plače

Plače Extole se gibljejo od $25,186 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $99,500 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Extole. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Podatkovni znanstvenik
$43.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$27.6K
Vodja izdelkov
$36.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Programski inženir
$25.2K
Arhitekt rešitev
$99.5K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Extole is Arhitekt rešitev at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $99,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Extole is $36,180.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Extole

Povezana podjetja

  • Pinterest
  • Google
  • Dropbox
  • PayPal
  • Coinbase
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri