Adresár Spoločností
Evonik
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Evonik Platy

Platový rozsah Evonik sa pohybuje od $76,108 v celkovej kompenzácii ročne pre Arhitekt rešitev na spodnom konci do $159,120 pre Vodja poslovnih operacij na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Evonik. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Vodja poslovnih operacij
$159K
Kemijski inženir
$87.4K
Inženir krmilnih sistemov
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Trženje
$144K
Strojni inženir
$80.4K
Arhitekt rešitev
$76.1K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Evonik is Vodja poslovnih operacij at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Evonik is $106,651.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Evonik

Súvisiace spoločnosti

  • Roblox
  • SoFi
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje