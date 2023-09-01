Imenik podjetij
Evertz Plače

Plače Evertz se gibljejo od $39,407 skupnega letnega nadomestila za Information Technologist (IT) na spodnjem koncu do $84,500 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Evertz. Zadnja posodobitev: 10/20/2025

Programski inženir
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack programski inženir

Arhitekt rešitev
Median $84.5K
Strojni inženir
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Evertz je Arhitekt rešitev z letnim skupnim plačilom $84,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Evertz je $55,440.

Drugi viri