Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Costa Rica pri Establishment Labs se giblje od CRC 10.52M do CRC 14.94M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Establishment Labs. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Običajen razpon
Možen razpon
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Establishment Labs?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Establishment Labs in Costa Rica znaša letno skupno plačilo CRC 14,938,728. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Establishment Labs za vlogo Programski inženir in Costa Rica je CRC 10,522,060.

Drugi viri

