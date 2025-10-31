Imenik podjetij
Mediana Kadrovik nadomestila in Russia pri Esprow znaša skupaj RUB 733K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Esprow. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Skupaj na leto
RUB 733K
Raven
L3
Osnovna plača
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Esprow in Russia znaša letno skupno plačilo RUB 732,672. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Esprow za vlogo Kadrovik in Russia je RUB 732,672.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Esprow

