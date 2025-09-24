Imenik podjetij
Ernst and Young
Ernst and Young Tehnični pisatelj Plače

Povprečno Tehnični pisatelj skupno nadomestilo in Singapore pri Ernst and Young se giblje od SGD 38.1K do SGD 52.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečno skupno nadomestilo

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Običajen razpon
Možen razpon

SGD 210K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični pisatelj pri Ernst and Young in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 52,094. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ernst and Young za vlogo Tehnični pisatelj in Singapore je SGD 38,052.

