Povprečno Tehnični pisatelj skupno nadomestilo in Singapore pri Ernst and Young se giblje od SGD 38.1K do SGD 52.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025
Povprečno skupno nadomestilo
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)