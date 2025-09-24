Imenik podjetij
Povprečno Operacije s kadri skupno nadomestilo pri Ernst and Young se giblje od ARS 19.49M do ARS 27.15M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečno skupno nadomestilo

ARS 20.89M - ARS 24.6M
Argentina
Običajen razpon
Možen razpon
ARS 19.49MARS 20.89MARS 24.6MARS 27.15M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Operacije s kadri pri Ernst and Young znaša letno skupno plačilo ARS 27,153,551. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ernst and Young za vlogo Operacije s kadri je ARS 19,494,857.

