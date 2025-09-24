Imenik podjetij
Ernst and Young
  • Plače
  • Information Technologist (IT)

  • Vse plače Information Technologist (IT)

Ernst and Young Information Technologist (IT) Plače

Information Technologist (IT) nadomestilo pri Ernst and Young se giblje od $138K na year za Senior IT do $84K na year za Staff IT. Mediana yearnega nadomestila znaša skupaj $142K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za jobFamilies.Information Technologist (IT) pri Ernst and Young znaša letno skupno plačilo $200,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ernst and Young za vlogo jobFamilies.Information Technologist (IT) je $143,875.

