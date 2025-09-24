Imenik podjetij
Ernst and Young
Ernst and Young Besedilni pisec Plače

Povprečno Besedilni pisec skupno nadomestilo in India pri Ernst and Young se giblje od ₹360K do ₹493K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹390K - ₹463K
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹360K₹390K₹463K₹493K
Običajen razpon
Možen razpon

₹13.98M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Besedilni pisec at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹492,527.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Besedilni pisec role in India is ₹359,759.

