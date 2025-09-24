Imenik podjetij
Mediana Assistant Manager nadomestila in Pakistan pri Ernst and Young znaša skupaj PKR 5.77M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
Skupaj na leto
PKR 5.77M
Raven
hidden
Osnovna plača
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
Bonus
PKR 509K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za jobFamilies.Assistant Manager pri Ernst and Young in Pakistan znaša letno skupno plačilo PKR 3,428,547. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ernst and Young za vlogo jobFamilies.Assistant Manager in Pakistan je PKR 3,428,547.

