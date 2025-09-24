Imenik podjetij
Mediana Računovodja nadomestila in United States pri Ernst and Young znaša skupaj $101K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ernst and Young. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Ernst and Young
Auditor
New York, NY
Skupaj na leto
$101K
Raven
Staff 2
Osnovna plača
$97.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.9K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Ernst and Young?

$160K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ernst and Young so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Tax Accountant

Technical Accountant

Auditor

Pogosta vprašanja

