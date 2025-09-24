Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in India pri Ericsson znaša skupaj ₹9.49M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ericsson. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹9.49M
Raven
L7
Osnovna plača
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹999K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
24 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Ericsson?

₹13.98M

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Ericsson in India znaša letno skupno plačilo ₹9,569,049. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ericsson za vlogo Vodja programskega inženiringa in India je ₹9,491,034.

