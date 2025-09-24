Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in Sweden pri Ericsson se giblje od SEK 426K na year za JS4 do SEK 944K na year za JS8. Mediana yearnega nadomestila in Sweden znaša skupaj SEK 690K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ericsson. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
JS4
(Začetna stopnja)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Prikaži 2 Več stopenj
Pogosta vprašanja

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Programski inženir la Ericsson in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 944,383. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ericsson pentru rolul de Programski inženir in Sweden este SEK 690,136.

