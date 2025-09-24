Imenik podjetij
Ericsson Strojni inženir Plače

Strojni inženir nadomestilo in Sweden pri Ericsson se giblje od SEK 483K na year za JS5 do SEK 719K na year za JS7. Mediana yearnega nadomestila in Sweden znaša skupaj SEK 618K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ericsson. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Ericsson in Sweden znaša letno skupno plačilo SEK 911,954. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ericsson za vlogo Strojni inženir in Sweden je SEK 617,707.

