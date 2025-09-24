Strojni inženir nadomestilo in Sweden pri Ericsson se giblje od SEK 483K na year za JS5 do SEK 719K na year za JS7. Mediana yearnega nadomestila in Sweden znaša skupaj SEK 618K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ericsson. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
