EquityZen Plače

Plače EquityZen se gibljejo od $70,350 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $237,308 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri EquityZen. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Računovodja
$70.4K
Poslovni analitik
$109K
Oblikovalec izdelkov
$109K

Programski inženir
$237K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri EquityZen je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $237,308. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri EquityZen je $109,450.

