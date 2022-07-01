Imenik podjetij
EquiLend
EquiLend Plače

Plače EquiLend se gibljejo od $6,472 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $119,400 za Pravni oddelek na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri EquiLend. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Programski inženir
Median $17.5K
Pravni oddelek
$119K
Vodja projekta
$6.5K

Vodja programskega inženiringa
$35.7K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri EquiLend je Pravni oddelek at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $119,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri EquiLend je $26,584.

