Equality Health
Equality Health Plače

Plače Equality Health se gibljejo od $169,150 skupnega letnega nadomestila za Vodja produktov na spodnjem koncu do $180,197 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Equality Health. Zadnja posodobitev: 11/23/2025

Vodja produktov
$169K
Vodja programskega inženirstva
$180K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Equality Health je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $180,197. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Equality Health je $174,673.

