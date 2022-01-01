Imenik podjetij
Equal Experts Plače

Plače Equal Experts se gibljejo od $42,771 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $299,495 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Equal Experts. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $42.8K

Backend programski inženir

Podatkovni analitik
$61.2K
Svetovalni upravni strokovnjak
$205K

Kadrovik
$109K
Vodja programskega inženiringa
$188K
Arhitekt rešitev
$299K
Pogosta vprašanja

