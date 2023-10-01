Imenik podjetij
eQ Technologic Plače

Plače eQ Technologic se gibljejo od $21,310 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $88,896 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri eQ Technologic. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $28.9K

Backend programski inženir

Oblikovalec izdelkov
$21.3K
Vodja programskega inženiringa
$88.9K

Arhitekt rešitev
$53.2K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Най-високо платената позиция в eQ Technologic е Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $88,896. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в eQ Technologic е $41,087.

