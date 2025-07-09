Imenik podjetij
Epson
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Epson Plače

Plače Epson se gibljejo od $45,338 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $162,810 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Epson. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Poslovne operacije
$84.6K
Poslovni analitik
$109K
Podatkovni znanstvenik
$45.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Človeški viri
$82.3K
Vodja izdelkov
$151K
Vodja projekta
$163K
Prodajni inženir
$62.7K
Programski inženir
$48.4K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plaćena pozicija u Epson je Vodja projekta at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $162,810. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Epson je $83,446.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Epson

Povezana podjetja

  • Coinbase
  • Snap
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri